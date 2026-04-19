Адамян завоевал бронзу на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россиянин Арман Адамян завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.
В воскресенье в схватке за бронзу в весовой категории до 100 кг Адамян победил соотечественника Нияза Билалова.
Адамяну 29 лет. Он завоевал бронзу чемпионата Европы впервые в карьере, также на его счету серебро европейского первенства 2020 года и золото чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях. Адамян является чемпионом мира 2023 года и бронзовым призером турнира 2025 года.
В весовой категории до 78 кг в схватке за бронзу россиянка Александра Бабинцева уступила словенской дзюдоистке Метке Лобник.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.