Журова раскритиковала Польшу за недопуск россиян к ЧЕ по прыжкам в воду

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Действия организаторов чемпионата Европы по прыжкам в воду 2027 года в Польше, заявивших о намерении не допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии, совершенно неприемлемы, турнир правильнее было бы перенести в другую страну, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
По сообщениям польских СМИ, президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не пустит спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года. Как отмечает polskieradio24.pl, это официальный ответ на решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами, которое было принято 13 апреля. При этом чемпионат Европы проходит под эгидой Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics), которая на данный момент допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Правильнее было бы перенести чемпионат. К нему идет подготовка, но такие действия совершенно неприемлемы, тем более World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований без всяких ограничений, - сказала Журова. - То, что турнир пройдет под эгидой Европейской федерации водных видов спорта, к сожалению, позволяет им что-то регулировать на свое усмотрение. Думаю, вопрос будет каким-то образом подвешен, будут смотреть, что делать".
"Но абсурд, безусловно, в том, что на всех турнирах под эгидой World Aquatics, тех же Кубках мира, российские спортсмены будут выступать в полноценном статусе, а на чемпионат Европы при этом их не пускают, - добавила собеседница агентства. - Выглядеть это будет очень странно, и болельщики, однозначно, будут понимать, что здесь чистой воды политика. Может ли как-то повлиять на них Международный олимпийский комитет – трудно сказать. Скорее всего, они опять ответят, что у МОК это только рекомендации, а мы независимая организация, что хотим, то и делаем".
В октябре глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры. Позднее Мазепин рассказал РИА Новости, что World Aquatics выразила поддержку россиянам и обратилась в европейские структуры после отказа Польши принимать российских спортсменов.
