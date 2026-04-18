08:15 18.04.2026 (обновлено: 08:21 18.04.2026)
Жена пропавшего Героя России рассказала, что ей предлагали помощь

Администрация Юрги предлагала помощь жене пропавшего в Кузбассе Героя России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Герой России Алексей Асылханов
Герой России Алексей Асылханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена пропавшего Героя России Алексея Асылханова Валерии предлагали помощь в администрации города.
  • Мужчина ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся, СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
КЕМЕРОВО, 18 апр - РИА Новости. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что в администрации города ей предлагали помощь.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУСК региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Его жена сообщала РИА Новости, что ждет ребенка.
"Звонили (из администрации города - ред.), предлагали какую-то помощь, поддержку. Они спрашивали, нужна ли какая-то помощь. Я сказала, что нет, нахожусь с родителями", - рассказала Асылханова.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
