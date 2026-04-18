В МИД оценили реакцию Запада на День памяти жертв геноцида народа СССР - РИА Новости, 18.04.2026
05:16 18.04.2026
В МИД оценили реакцию Запада на День памяти жертв геноцида народа СССР

Захарова: Запад варварски отреагировал на День памяти жертв геноцида народа СССР

© Фото : МИД России
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Фото : МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Запада на День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, является варварской.
  • По словам Захаровой, Россию с новой силой стали обвинять в фальсификации и переписывании истории, несмотря на то что СССР потерял во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что реакция Запада на День памяти жертв геноцида советского народа - варварская.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
"Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы", - сказала она.
По словам Захаровой, Россию с новой силой стали обвинять в фальсификации и переписывании истории. "Нас - потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины - мирных жителей", - подчеркнула Захарова.
"Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты", - добавила она.
