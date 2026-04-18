В МИД оценили реакцию Запада на День памяти жертв геноцида народа СССР

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что реакция Запада на День памяти жертв геноцида советского народа - варварская.

"Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы", - сказала она.

"Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты", - добавила она.