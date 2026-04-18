Экс-футболисту "Шинника" Загре ампутировали ногу

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшему защитнику ярославского "Шинника" Бену Загре ампутировали ногу и провели курс химиотерапии, он борется с онкологическим заболеванием, рассказал РИА Новости агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
Загре выступал за "Шинник" в 2024-2025 годах. Также футболист играл в чемпионатах Дании, Португалии и Казахстана, он провел один матч за сборную Буркина-Фасо.
"Примерно год прошел с того момента, как ему сделали первую операцию в Ярославле. Причем там не обнаружили онкологии. Потом я отправил его в центр Малышевой, они его перенаправили в специализированный институт по изучению костей, и там профессор сразу сказал, что у него рак. Перевезли его в Берлин, и немецкие врачи сказали то, от чего очень хотелось плакать. Жалко парня. Но потом он уехал в Португалию, прошел шестимесячный курс химиотерапии, и если поначалу был разговор хотя бы о том, чтобы он успел увидеть родителей, которым было сложно получить шенгенскую визу, то сейчас мы видим, что, хотя ногу и ампутировали, он борется", - рассказал Селюк.
"Будем надеяться, что удастся остановить агрессивное развитие болезни, а там только Бог знает, что будет дальше. Спортивный организм ему в помощь. Мы с Конате стараемся помогать, отправляем ему деньги, потому что он в сложном положении. Он сейчас находится дома, в Буркина-Фасо", - добавил агент футболиста.