Экс-футболисту "Шинника" Загре ампутировали ногу - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
17:42 18.04.2026
Экс-футболисту "Шинника" Загре ампутировали ногу и провели курс химиотерапии

© Фото : ФК "Шинник"Бен Азиз Загре
Бен Азиз Загре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшему защитнику ярославского "Шинника" Бену Загре ампутировали ногу.
  • Загр борется с онкологическим заболеванием и прошел курс химиотерапии.
  • После ампутации ноги бывший спортсмен вернулся в Буркина-Фасо.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывшему защитнику ярославского "Шинника" Бену Загре ампутировали ногу и провели курс химиотерапии, он борется с онкологическим заболеванием, рассказал РИА Новости агент футболиста из Буркина-Фасо Дмитрий Селюк.
Загре выступал за "Шинник" в 2024-2025 годах. Также футболист играл в чемпионатах Дании, Португалии и Казахстана, он провел один матч за сборную Буркина-Фасо.
"Примерно год прошел с того момента, как ему сделали первую операцию в Ярославле. Причем там не обнаружили онкологии. Потом я отправил его в центр Малышевой, они его перенаправили в специализированный институт по изучению костей, и там профессор сразу сказал, что у него рак. Перевезли его в Берлин, и немецкие врачи сказали то, от чего очень хотелось плакать. Жалко парня. Но потом он уехал в Португалию, прошел шестимесячный курс химиотерапии, и если поначалу был разговор хотя бы о том, чтобы он успел увидеть родителей, которым было сложно получить шенгенскую визу, то сейчас мы видим, что, хотя ногу и ампутировали, он борется", - рассказал Селюк.
"Будем надеяться, что удастся остановить агрессивное развитие болезни, а там только Бог знает, что будет дальше. Спортивный организм ему в помощь. Мы с Конате стараемся помогать, отправляем ему деньги, потому что он в сложном положении. Он сейчас находится дома, в Буркина-Фасо", - добавил агент футболиста.
