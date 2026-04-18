Определились участники "Финала шести" женского Кубка России по волейболу

22:41 18.04.2026 (обновлено: 22:48 18.04.2026)
Определились все участники "Финала шести" женского Кубка России по волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определились все участницы "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд.
  • В "Финале шести" сыграют "Корабелка", "Тулица", казанское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", екатеринбургская "Уралочка-НТМК" и московское "Динамо".
  • В субботу "Корабелка" со счетом 2-3 уступила калининградскому "Локомотиву".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Стали известны все команды, которые примут участие в "Финале шести" Кубка России по волейболу среди женских команд.
В субботу петербургская "Корабелка" со счетом 2-3 (22:25, 25:17, 13:25, 25:22, 5:15) уступила на выезде калининградскому "Локомотиву" в ответном полуфинальном матче, но прошла дальше по сумме встреч.
Также в "Финале шести" сыграют "Тулица", дважды обыгравшая в полуфинале "Ленинградку", и четыре лучшие команды женской Суперлиги: казанское "Динамо", подмосковное "Заречье-Одинцово", екатеринбургская "Уралочка-НТМК" и московское "Динамо".
"Финал шести" пройдет с 28 по 30 апреля. Победители двух подгрупп из трех команд сыграют с клубами, занявшими второе место в других подгруппах, 2 мая. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.
