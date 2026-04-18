18:21 18.04.2026 (обновлено: 20:08 18.04.2026)
Стрелявшего по людям в Киеве ликвидировали при задержании

© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудники полиции Украины внутри супераркета в Киеве, где был ликвидирован стрелок
  • Неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, захватил в заложники людей в супермаркете и стрелял в полицейских во время задержания.
  • Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник.
  • Стрелявшего ликвидировали, количество жертв уточняется.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Стрелявший по людям в Киеве ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Ранее в субботу полиция Киева сообщила, что неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, по предварительным данным, один человек погиб, есть раненные. Кличко позже сообщил, что два человека погибли, пятеро ранены. Сам стрелок находится в помещении супермаркета, где также слышны звуки выстрелов.
"Стрелка в Киеве ликвидировали во время задержания. Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались контактировать переговорщики. Количество жертв нападавшего уточняется", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Десятерых человек госпитализировали в результате стрельбы в Киеве
