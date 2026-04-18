Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Центр", заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки до 315 военных ВСУ, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило в субботу Минобороны РФ.