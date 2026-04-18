12:15 18.04.2026
ФТАР назвала состав юниорской сборной на первенство мира

Стал известен состав юниорской сборной РФ по тяжелой атлетике на первенство мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определен состав юниорской сборной России на первенство мира по тяжелой атлетике.
  • Впервые с 2021 года российские спортсмены выступят на соревнованиях с флагом и гимном.
  • Соревнования пройдут с 2 по 8 мая в Исмаилии.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Определен состав юниорской сборной России на первенство мира по тяжелой атлетике, где спортсмены впервые с 2021 года выступят с флагом и гимном, сообщается в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Соревнования пройдут с 2 по 8 мая в Исмаилии.
В состав команды вошли Ксения Старостина (весовая категория до 53 кг), Злата Дронова, Лилия Калдузова (обе - до 63 кг), Дарья Кузнецова (до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 77 кг), Алана Скрипко (до 77 кг), Софья Врагова (до 86 кг), Дана Теблоева (свыше 86 кг), Самир Ачмиз (до 60 кг), Никита Демида (до 71 кг), Роман Зуев (до 88 кг), Александр Багаев, Ислам Хасанов (оба - до 94 кг), Артем Грудинин, Артем Трошин (оба - до 110 кг), Мирбагир Шахнамазов (свыше 110 кг).
В январе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о допуске до международных соревнований российских спортсменов до 20 лет без каких-либо ограничений.
