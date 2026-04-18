ФТАР назвала состав юниорской сборной на первенство мира

Определен состав юниорской сборной России на первенство мира по тяжелой атлетике.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Определен состав юниорской сборной России на первенство мира по тяжелой атлетике, где спортсмены впервые с 2021 года выступят с флагом и гимном, сообщается в Telegram-канале Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В состав команды вошли Ксения Старостина (весовая категория до 53 кг), Злата Дронова, Лилия Калдузова (обе - до 63 кг), Дарья Кузнецова (до 69 кг), Варвара Кузьминова (до 77 кг), Алана Скрипко (до 77 кг), Софья Врагова (до 86 кг), Дана Теблоева (свыше 86 кг), Самир Ачмиз (до 60 кг), Никита Демида (до 71 кг), Роман Зуев (до 88 кг), Александр Багаев, Ислам Хасанов (оба - до 94 кг), Артем Грудинин, Артем Трошин (оба - до 110 кг), Мирбагир Шахнамазов (свыше 110 кг).