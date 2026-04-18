Дубль Галояна принес "Шиннику" победу над "Арсеналом" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
19:13 18.04.2026 (обновлено: 19:16 18.04.2026)
Дубль Галояна принес "Шиннику" победу над "Арсеналом" в матче Первой лиги

Дубль Галояна принес "Шиннику" домашнюю победу над "Арсеналом" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Шинник» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура футбольной Первой лиги со счетом 2:0.
  • Дубль в составе «Шинника» оформил Артур Галоян.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ярославский "Шинник" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Артур Галоян (75-я и 83-я минуты).
"Шинник", набрав 39 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Арсенал" с 36 баллами занимает 12-ю строчку.
В другом матче московская "Родина" дома сыграла вничью с ульяновской "Волгой" со счетом 0:0.
Лидирующий в Первой лиге "Факел" проиграл аутсайдеру
Вчера, 16:58
 
