Дубль Галояна принес "Шиннику" победу над "Арсеналом" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ярославский "Шинник" одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Артур Галоян (75-я и 83-я минуты).
"Шинник", набрав 39 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Арсенал" с 36 баллами занимает 12-ю строчку.
В другом матче московская "Родина" дома сыграла вничью с ульяновской "Волгой" со счетом 0:0.