01:02 18.04.2026
Футболиста "Зенита" Мостового внесли в базу сайта "Миротворец"

Андрей Мостовой
  • Российский футболист Андрей Мостовой, полузащитник "Зенита", внесен в базу данных сайта "Миротворец".
  • "Миротворец" обвиняет Мостового в публичной поддержке Российской Федерации и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский футболист Андрей Мостовой, который является полузащитником "Зенита" и экс-футболистом сборной России, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
В декабре 2025 года в базу "Миротворца" внесли данные тренера "Зенита" Сергея Семака.
Персональные данные Мостового были опубликованы на сайте в пятницу. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
Екатерина Маренникова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Трех российских гандболисток внесли в базу сайта "Миротворец"
15 апреля, 00:06
 
ФутболРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МостовойСергей СемакДунья МиятовичЗенитОБСЕ
 
