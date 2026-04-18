Рейтинг@Mail.ru
Самсонова в паре с американкой вышла в финал турнира в Штутгарте
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:45 18.04.2026 (обновлено: 14:59 18.04.2026)
Самсонова в паре с американкой вышла в финал турнира в Штутгарте

Самсонова и Мелихар-Мартинес вышли в финал парного турнира категории WTA 500

© Adam Davy - PA ImagesЛюдмила Самсонова
Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© Adam Davy - PA Images
Людмила Самсонова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес вышли в финал парного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.
  • В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес сыграют с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Чжан Шуай (Китай) - Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес вышли в финал парного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В полуфинале спортсменки обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Деми Схюрс со счетом 6:2, 4:6, 10:5. Длительность встречи составила 1 час 23 минуты.
В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес сыграют с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Чжан Шуай (Китай) - Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).
ТеннисСпортЛюдмила СамсоноваЭллен ПересДеми СхюрсЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала