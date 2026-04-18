Самсонова в паре с американкой вышла в финал турнира в Штутгарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В финале Самсонова и Мелихар-Мартинес сыграют с победительницами встречи Елена Остапенко (Латвия)/Чжан Шуай (Китай) - Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Куинн Глисон (США).
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Мелихар-Мартинес вышли в финал парного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В полуфинале спортсменки обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Деми Схюрс со счетом 6:2, 4:6, 10:5. Длительность встречи составила 1 час 23 минуты.