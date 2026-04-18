Российские саблисты Ибрагимов и Граудынь взяли золото и серебро на этапе КМ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов стал победителем этапа Кубка мира по фехтованию в итальянской Падуе.
В финале соревнования Ибрагимов одержал победу над соотечественником Павлом Граудынем со счетом 15-13. Бронзовыми призерами стали француз Максим Пьянфетти и До Кён Дон из Южной Кореи.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.