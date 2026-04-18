Рублев вышел в финал турнира в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский теннисист Андрей Рублев победил серба Хамада Меджедовича в полуфинале турнира категории ATP 500 в Барселоне.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем в полуфинале турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рублева , занимающего 15-е место в рейтинге ATP. Меджедович является 88-й ракеткой мира. Длительность встречи составила 1 час 58 минут.

В финале Рублев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Ходаром (55) и французом Артюром Фисом (30). Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне.