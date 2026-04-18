Рублев вышел в финал турнира в Барселоне
Теннис
 
16:41 18.04.2026
Рублев вышел в финал турнира в Барселоне

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев победил серба Хамада Меджедовича в полуфинале турнира категории ATP 500 в Барселоне.
  • В финале Рублев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Ходаром и французом Артюром Фисом.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем в полуфинале турнира категории ATP 500 в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:2, 6:2 в пользу Рублева, занимающего 15-е место в рейтинге ATP. Меджедович является 88-й ракеткой мира. Длительность встречи составила 1 час 58 минут.
В финале Рублев сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Ходаром (55) и французом Артюром Фисом (30). Действующим победителем турнира является датчанин Хольгер Руне.
Рублеву 28 лет, он может выиграть первый титул в сезоне, всего в активе россиянина 17 побед на турнирах ATP.
