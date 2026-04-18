Гол Дзюбы помог "Акрону" сыграть вничью в матче РПЛ против "Рубина" - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
19:08 18.04.2026 (обновлено: 19:11 18.04.2026)
Гол Дзюбы помог "Акрону" сыграть вничью в гостевом матче РПЛ против "Рубина"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Никиты Лобова (48-я минута) гости ответили точным ударом Артема Дзюбы (62), который с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории "Акрона".
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Рубин
1 : 1
Акрон
48‎’‎ • Никита Лобов
(Nazmi Gripshi)
62‎’‎ • Артем Дзюба
Календарь Турнирная таблица История встреч
Тольяттинская команда играла в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Марата Бокоева.
"Рубин" с 35 очками идет на седьмом месте в таблице РПЛ. "Акрон", который не может победить в чемпионате России на протяжении девяти встреч, поднялся на 11-ю позицию, набрав 23 балла.
В следующем туре казанская команда 22 апреля на выезде сыграет с московским "Динамо", а тольяттинцы днем позже примут махачкалинское "Динамо".
