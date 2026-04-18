Гол Дзюбы помог "Акрону" сыграть вничью в матче РПЛ против "Рубина"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисты казанского "Рубина" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Никиты Лобова (48-я минута) гости ответили точным ударом Артема Дзюбы (62), который с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории "Акрона".
18 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
48’ • Никита Лобов
(Nazmi Gripshi)
62’ • Артем Дзюба
Тольяттинская команда играла в меньшинстве с 67-й минуты после удаления Марата Бокоева.
В следующем туре казанская команда 22 апреля на выезде сыграет с московским "Динамо", а тольяттинцы днем позже примут махачкалинское "Динамо".
"Сочи" обыграл "Ростов" и одержал вторую подряд победу в РПЛ
17 апреля, 21:28