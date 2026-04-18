"Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волгоградский «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
- Встреча завершилась победой «Ротора» со счетом 2:1.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "Ротора" дубль оформил Имран Азнауров (6-я, 26-я минута). У хозяев отличился Тельядо Алкалде (18).
"Ротор" (48 очков) продлил серию побед до пяти матчей и занимает четвертое место в таблице Первой лиги, где "СКА-Хабаровск" (35) идет 13-м.
18 апреля 2026 • начало в 10:00
Завершен
18’ • Jacobo Alcalde
06’ • Имран Азнауров
26’ • Имран Азнауров