11:58 18.04.2026 (обновлено: 12:11 18.04.2026)
"Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче Первой лиги

"Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" и продлил серию побед в Первой лиге до пяти игр

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Волгоградский "Ротор" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе "Ротора" дубль оформил Имран Азнауров (6-я, 26-я минута). У хозяев отличился Тельядо Алкалде (18).
"Ротор" (48 очков) продлил серию побед до пяти матчей и занимает четвертое место в таблице Первой лиги, где "СКА-Хабаровск" (35) идет 13-м.
Первая лига
18 апреля 2026 • начало в 10:00
Завершен
СКА-Хабаровск
1 : 2
Ротор
18‎’‎ • Jacobo Alcalde
06‎’‎ • Имран Азнауров
26‎’‎ • Имран Азнауров
ФутболСпортХабаровскПервая ЛигаИмран АзнауровРоторСКА-Хабаровск
 
