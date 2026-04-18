Ротенберг допустил сотрудничество с Илоном Маском

- Роман Ротенберг не исключил возможного сотрудничества с Илоном Маском.
- Эррол Маск, отец Илона Маска, ранее посетил Россию.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости не исключил возможного сотрудничества с американским предпринимателем Илоном Маском.
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск посетил Россию.
"Все возможно", - ответил Ротенберг на вопрос, хотел бы он по взаимодействовать с Илоном Маском в вопросе развития спорта.