Рейтинг@Mail.ru
"Если бы кто-нибудь забрал". На Западе сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 18.04.2026
"Если бы кто-нибудь забрал". На Западе сделали резкое заявление о России

Slovo: если у лидеров ЕС забрать русофобию, от их политики ничего не останется

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеловой центр "Москва-Сити"
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкое издание Slovo пишет, что европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики.
  • Разжигаемая среди украинцев русофобия втянула страну в «бессмысленную войну с народом, с которым население Украины связывает не менее 90% их идентичности».
  • Журналисты считают, что русофобская стратегия Европы предусматривает использование украинцев в вооруженных конфликтах для укрепления западного военно-промышленного комплекса.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Европейские лидеры столкнутся с серьезными последствиями для своей политической карьеры, если откажутся от русофобской риторики, пишет словацкое издание Slovo.
"Если бы кто-нибудь у политиков в Европейской комиссии, руководимой Урсулой фон дер Ляйен, и у нынешних лидеров большинства государств Европейского союза забрал русофобскую политическую ориентацию, от их политики не осталось бы ни единой молекулы, ни атома, ни электрона. От нее не осталось бы просто ничего. Настоящий программный вакуум", — говорится в материале.
Разжигаемая среди украинцев русофобия привела к тому, что страну втянули в "бессмысленную войну с народом, с которым население Украины связывает не менее 90% их идентичности", причем на стороне тех государств, с которыми их, напротив, не связывает совершенно ничего.
По мнению журналистов, русофобская стратегия Европы предусматривает, что украинцы и впредь должны будут остаться "европейскими гладиаторами": их будут использовать для всех вооруженных конфликтов, которые нужны для укрепления западного военно-промышленного комплекса.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала