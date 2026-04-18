КСИР заявил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВМС КСИР с вечера 18 апреля перекрыли Ормузский пролив.
- Он будет перекрыт до полного снятия морской блокады со стороны США.
- КСИР также предупредил, что будет наносить удары по любым судам, которые попытаются приблизиться к проливу, расценивая это как сотрудничество с врагом.
ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иранские Военно-морские силы перекрыли Ормузский пролив, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
"В результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня Ормузский пролив будет перекрыт", — цитирует военных гостелерадиокомпания IRIB.
Трамп заплатит Ирану, но не за все и не сразу
Вчера, 08:00
Кроме того, КСИР пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются приблизиться к Ормузскому проливу. Такое действие будет воспринято как "сотрудничество с врагом", подчеркнули в корпусе.
Накануне исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия, объявленного 8 апреля. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат мирное соглашение. Он утверждал, что Тегеран якобы пообещал больше не закрывать Ормуз и принял все условия будущей сделки, в том числе о прекращении ядерной программы.
Представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти заявления, обвинив президента США в медийной войне и манипулировании общественным мнением. Сегодня утром Иран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.