Стала известна прибыль "Зенита" за 2025 год

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Чистая прибыль футбольного клуба "Зенит" за 2025 год превысила 1 млрд рублей, следует из отчета о финансовых результатах "сине-бело-голубых", который есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, чистая прибыль "Зенита" за 2025 год - 1,22 млрд рублей. Годом ранее петербуржцы были в минусе: чистый убыток составлял 294,4 млн рублей. Прирост год к году составил 517,1%. Вместе с тем "сине-бело-голубые" сократили расходы на зарплату на 20,3% - 10,026 млрд рублей против 12,574 млрд в 2024 году.
В прошлом сезоне "Зенит" занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), впервые с сезона-2017/18 не сумев выиграть чемпионат. В сезоне-2025/26 петербуржцы после 24 туров занимают второе место (52 очка), на один балл отставая от лидирующего "Краснодара". В 25-м туре "сине-бело-голубые" 19 апреля на выезде встретятся с махачкалинским "Динамо".