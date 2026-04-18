Эпидемиолог оценил уровень заразности оспы обезьян

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вирус оспы обезьян не обладает высокой заразностью и передается лишь при очень тесных контактах, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

"Заражение оспой обезьян происходит при очень тесном контакте с заболевшим. Это заболевание не показывает высокую заразность и протекают случаи довольно легко, за исключением тех людей, у кого диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)", - сказал РИА Новости Покровский.

Он добавил, что в большинстве случаев оспа обезьян проявляется сыпью и повышенной температурой тела.

По словам эпидемиолога, оспа обезьян сейчас наиболее распространена в регионах Европы . Для того, чтобы исключить вероятность заболевания, необходимо избегать контактов с лицами, имеющими симптомы и не отдавать предпочтение эндемичным странам для отдыха.

"Присутствие этого вируса в мире сохраняется. Нельзя говорить о том, что где-то идет эпидемия, но отдельные случаи есть", - заключил эксперт.

На данный момент в России два человека проходят лечение от оспы обезьян в Домодедовской больнице Подмосковья