Эпидемиолог оценил уровень заразности оспы обезьян

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вирус оспы обезьян не обладает высокой заразностью и передается лишь при очень тесных контактах, сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
"Заражение оспой обезьян происходит при очень тесном контакте с заболевшим. Это заболевание не показывает высокую заразность и протекают случаи довольно легко, за исключением тех людей, у кого диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)", - сказал РИА Новости Покровский.
Он добавил, что в большинстве случаев оспа обезьян проявляется сыпью и повышенной температурой тела.
По словам эпидемиолога, оспа обезьян сейчас наиболее распространена в регионах Европы. Для того, чтобы исключить вероятность заболевания, необходимо избегать контактов с лицами, имеющими симптомы и не отдавать предпочтение эндемичным странам для отдыха.
"Присутствие этого вируса в мире сохраняется. Нельзя говорить о том, что где-то идет эпидемия, но отдельные случаи есть", - заключил эксперт.
На данный момент в России два человека проходят лечение от оспы обезьян в Домодедовской больнице Подмосковья.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Онищенко спрогнозировал новые случаи оспы обезьян в России
