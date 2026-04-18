ООН пора возглавить женщине, считает премьер Испании - РИА Новости, 18.04.2026
18:56 18.04.2026
ООН пора возглавить женщине, считает премьер Испании

Санчес: ООН нужно реформировать и организацию пора возглавить женщине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Флаг у штаб-квартиры ООН
Флаг у штаб-квартиры ООН. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что ООН необходимо реформировать.
  • Он также выступил за то, чтобы пост генерального секретаря ООН заняла женщина.
  • Премьер-министр отметил, что существующая система международного управления сталкивается с растущим давлением и нуждается в активном обновлении.
МАДРИД, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что ООН необходимо реформировать, а пост генерального секретаря организации пора занять женщине.
«
"Мы считаем, что настал момент, чтобы Организация Объединенных Наций была обновлена, улучшена и, почему бы и нет, возглавлена женщиной", - сказал Санчес, выступая на встрече "В защиту демократии" в Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства.
По словам Санчеса, существующая система международного управления сталкивается с растущим давлением, а многосторонние механизмы и международное право подвергаются угрозам. Премьер отметил, что в этих условиях необходима не только защита существующих институтов, но и их активное обновление.
Санчес также выделил цифровое управление и борьбу с неравенством в качестве ключевых направлений укрепления демократических систем. Он призвал к противодействию дезинформации и алгоритмам, распространяющим ненависть, а также к усилению защиты несовершеннолетних в интернете.
