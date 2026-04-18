ООН пора возглавить женщине, считает премьер Испании

МАДРИД, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что ООН необходимо реформировать, а пост генерального секретаря организации пора занять женщине.

« "Мы считаем, что настал момент, чтобы Организация Объединенных Наций была обновлена, улучшена и, почему бы и нет, возглавлена женщиной", - сказал Санчес, выступая на встрече "В защиту демократии" в Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства.

По словам Санчеса, существующая система международного управления сталкивается с растущим давлением, а многосторонние механизмы и международное право подвергаются угрозам. Премьер отметил, что в этих условиях необходима не только защита существующих институтов, но и их активное обновление.