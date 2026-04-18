Отец Охлобыстина во время ВОВ организовал систему лечения раненых летчиков

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отец актера Ивана Охлобыстина, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин в годы Великой Отечественной войны смог вернуть в строй 90% раненых летчиков авиационного Смоленского корпуса благодаря организации там эффективной системы лечения, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.