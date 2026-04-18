Отец Охлобыстина во время ВОВ организовал систему лечения раненых летчиков - РИА Новости, 18.04.2026
18:23 18.04.2026
Отец Охлобыстина во время ВОВ организовал систему лечения раненых летчиков

РИА Новости: отец Охлобыстина в годы войны вернул в строй 90% раненых летчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец Ивана Охлобыстина, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин, в годы Великой Отечественной войны вернул в строй 90% раненых летчиков Смоленского авиакорпуса.
  • За эффективную организацию лечения и снижение заболеваемости он был награжден орденом Отечественной войны II степени.
  • Охлобыстин также был дважды награжден орденами Красного Знамени и имел другие государственные награды.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отец актера Ивана Охлобыстина, полковник медицинской службы Иван Охлобыстин в годы Великой Отечественной войны смог вернуть в строй 90% раненых летчиков авиационного Смоленского корпуса благодаря организации там эффективной системы лечения, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
К ордену Отечественной войны II степени Охлобыстин был представлен в звании гвардии полковника медицинской службы, занимая должность флагманского врача 8-го авиационного Смоленского корпуса дальнего действия.
"Постановка лечения раненых из числа летного состава такова, что 90% возвращено в строй. Добился максимального снижения каждой заболеваемости в частях благодаря особым способам постановки профилактической и неотложной помощи", - отмечается в тексте наградного листа.
Кроме того, Охлобыстин за 15 месяцев работы в авиакорпусе полностью предотвратил распространение инфекционных заболеваний в частях и своими силами создал зубопротезную лабораторию.
Иван Охлобыстин родился в декабре 1905 года в городе Кимры Калининской области. Из документов следует, что в Рабоче-крестьянскую Красную армию он был призван добровольно в 1927 году. Службу проходил в качестве военного врача, участвуя в Советско-финской войне, Хасанских боях, в Великой Отечественной войне, где занимал должности дивизионного и бригадного врача.
Помимо ордена Отечественной войны II степени, Охлобыстин дважды был награжден орденами Красного Знамени. Также в перечне наград присутствуют орден Красной Звезды, орден Ленина, медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", медаль "За взятие Берлина", медаль "За взятие Кенигсберга", медаль "За взятие Будапешта". За годы Великой Отечественной войны он был дважды контужен.
