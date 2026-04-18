В шести российских аэропортах сняли ограничения

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Бугульма", "Казань", Нижнекамска ("Бегишево"), Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка"), "Чебоксары" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточняет ведомство.