Футболисты "Нефтехимика" обыграли костромской "Спартак" в матче Первой лиги
19:44 18.04.2026
Футболисты "Нефтехимика" обыграли костромской "Спартак" в матче Первой лиги

Футболисты "Нефтехимика" выиграли у костромского "Спартака" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Нефтехимика» обыграли костромской «Спартак» в матче 29-го тура Первой лиги со счетом 3:1.
  • «Нефтехимик», набрав 39 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Нижнекамский футбольный клуб "Нефтехимик" дома нанес поражение "Спартаку" из Костромы в матче 29-го тура Первой лиги.
Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1. В составе гостей пенальти реализовал Амур Калмыков (38-я минута). У победителей дубль оформил Рашид Магомедов (59, 90+7), еще один мяч забил Константин Шильцов (64).
"Нефтехимик", набрав 39 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. "Спартак" с 44 баллами располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Нефтехимик" примет новороссийский "Черноморец", а "Спартак" дома сыграет против "СКА-Хабаровска". Обе встречи пройдут 22 апреля.
