Дмитриев оценил продление снятия санкций с российской нефти

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Продление снятия санкций с российской нефти вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам.
"Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Он добавил, что многие страны, включая США, все лучше понимают роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Глава РФПИ считает, что санкции против России "неэффективны и деструктивны".
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
Британские чиновники дрожат из-за кризиса в АПК, заявил Дмитриев
11 апреля, 23:45