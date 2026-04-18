Рейтинг@Mail.ru
В центре Тель-Авива проходит многотысячный антиправительственный митинг
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 18.04.2026 (обновлено: 21:28 18.04.2026)
В центре Тель-Авива проходит многотысячный антиправительственный митинг

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Тель-Авива проходит многотысячный антиправительственный митинг.
  • В нем участвуют сторонники левого политического спектра, которые выступают против политики правительства Нетаньяху.
  • Активисты требуют прекратить вооруженную конфронтацию в регионе и призывают к досрочным выборам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, акция проходит на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений для населения в сфере гражданской обороны, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству прекратить вооруженную конфронтацию в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.
Разгон митинга. Кадры из Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Израильская полиция применила силу против митингующих в Тель-Авиве
4 апреля, 20:10
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала