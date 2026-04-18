В центре Тель-Авива проходит многотысячный антиправительственный митинг.

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли в субботу вечером на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива, акция проходит на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений для населения в сфере гражданской обороны, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит на театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства премьера Биньямина Нетаньяху.
Активисты держат в руках плакаты с призывами к правительству прекратить вооруженную конфронтацию в регионе. Звучат также призывы к досрочным выборам в Израиле и защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает также против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии Западного берега реки Иордан.
На месте проведения акции дежурят крупные силы полиции, которые не вмешиваются в происходящее, так как митинг был согласован с властями и проходит без нарушений общественного порядка.