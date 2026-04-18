МИД России оценил последствия бомбардировок Югославии силами НАТО

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Урон, который бомбардировка Югославии силами НАТО нанесла международному правопорядку, ощущается до сих пор, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики зарегистрировали последствия применения обедненного урана, повлекшие рост онкологических заболеваний.