21:18 18.04.2026 (обновлено: 21:19 18.04.2026)
МИД России оценил последствия бомбардировок Югославии силами НАТО

Дробинин: удары НАТО по Югославии нанесли сокрушительный удар по правопорядку

Последствия бомбардировок НАТО в Сербии в 1999 году. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что бомбардировки Югославии силами НАТО нанесли удар по идее международного правопорядка, а их последствия ощущаются до сих пор.
  • Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году — один из важных этапов эрозии послевоенной архитектуры международной безопасности.
  • Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек и ущербу в 100 миллиардов долларов.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Урон, который бомбардировка Югославии силами НАТО нанесла международному правопорядку, ощущается до сих пор, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Бомбардировки Югославии нанесли сокрушительный удар по самой идее международного правопорядка. Последствия ощущаются до сих пор: упало доверие к глобальным институтам, а силовые действия в нарушение международного права начали восприниматься Западом как допустимый инструмент внешней политики", - сказал он в интервью сербской газете Politika.
Как отметил Дробинин, агрессия НАТО против Югославии - один из важных этапов эрозии всей послевоенной архитектуры международной безопасности, которая продолжается до сих пор.
"Мы поддержали сербский народ в те тяжёлые дни 1999-го, продолжаем делать это и сегодня. Наша позиция по Косово остается неизменной. Отторгнутый усилиями западников исконно сербский край – неотъемлемая часть вашей страны", - добавил он.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной республики Югославия, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждений западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики зарегистрировали последствия применения обедненного урана, повлекшие рост онкологических заболеваний.
