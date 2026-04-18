Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко раскритиковал западных политиков
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 18.04.2026 (обновлено: 09:39 18.04.2026)
Лукашенко раскритиковал западных политиков

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал западных политиков временщиками.
  • Он также заявил, что западные лидеры не думают о народах своих стран.
  • По мнению Лукашенко, временщиком является и президент США Дональд Трамп, который за четыре года не сможет сделать ничего значимого.
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал западных политиков временщиками, которые ведут себя так, чтобы извлечь максимальную личную выгоду.
"У вас на Западе, и в этом ваша беда, и (Эммануэля) Макрона, президента Франции, и (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, и так далее, - они временщики. Понимаете, они временщики. Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема", - сказал Лукашенко ведущему RT Рику Санчесу.
По его словам, западные лидеры, которые когда-то учили Россию, Белоруссию, Казахстан, Украину и другие страны, сейчас должны приезжать в Белоруссию учиться и делать соответствующие выводы
По его мнению, временщиком является и президент США Дональд Трамп. "Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время", - сказал Лукашенко.
В миреБелоруссияФранцияГерманияАлександр ЛукашенкоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала