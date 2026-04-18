Лукашенко раскритиковал западных политиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал западных политиков временщиками.
- Он также заявил, что западные лидеры не думают о народах своих стран.
- По мнению Лукашенко, временщиком является и президент США Дональд Трамп, который за четыре года не сможет сделать ничего значимого.
МИНСК, 18 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал западных политиков временщиками, которые ведут себя так, чтобы извлечь максимальную личную выгоду.
"У вас на Западе, и в этом ваша беда, и (Эммануэля) Макрона, президента Франции, и (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца, и так далее, - они временщики. Понимаете, они временщики. Пришли, схватили и ушли. Вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема", - сказал Лукашенко ведущему RT Рику Санчесу.
По его словам, западные лидеры, которые когда-то учили Россию, Белоруссию, Казахстан, Украину и другие страны, сейчас должны приезжать в Белоруссию учиться и делать соответствующие выводы
По его мнению, временщиком является и президент США Дональд Трамп. "Ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время", - сказал Лукашенко.
