В Ленинградской области школьника обвинили в совершении теракта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу школьника, который обвиняется в теракте после поджога двух объектов железнодорожной инфраструктуры в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Во Всеволожский городской суд Ленобласти поступило ходатайство следствия о заключении под стражу <...> гражданина, обвиняемого в совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации)", - говорится в канале ведомства на платформе Max

Как отмечает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, в четверг подросток поджег релейный шкаф сигнализации и автоматической блокировки перегона в районе железнодорожной станции Лаврики во Всеволожском районе

В этот же день позднее в районе станции Девяткино он поджег трансформаторную подстанцию.

Как уточнили в пресс-службе, подросток учится в школе. Ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.