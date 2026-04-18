14:03 18.04.2026 (обновлено: 14:08 18.04.2026)
В Ленинградской области школьника обвинили в совершении теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области школьника обвиняют в совершении теракта.
  • По версии следствия, подросток поджег релейный шкаф сигнализации и автоматической блокировки перегона в районе ж/д станции Лаврики, а затем трансформаторную подстанцию в районе станции Девяткино.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу школьника, который обвиняется в теракте после поджога двух объектов железнодорожной инфраструктуры в Ленинградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Во Всеволожский городской суд Ленобласти поступило ходатайство следствия о заключении под стражу <...> гражданина, обвиняемого в совершении террористического акта (часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации)", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Как отмечает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, в четверг подросток поджег релейный шкаф сигнализации и автоматической блокировки перегона в районе железнодорожной станции Лаврики во Всеволожском районе.
В этот же день позднее в районе станции Девяткино он поджег трансформаторную подстанцию.
Как уточнили в пресс-службе, подросток учится в школе. Ранее он не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности.
Следствие просит заключить несовершеннолетнего под стражу на два месяца, добавили в пресс-службе судов Ленобласти.
