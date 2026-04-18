Футболисты "Лейпцига" обыграли "Айнтрахт" в матче Бундеслиги

- "Лейпциг" одержал четвертую победу подряд и занял третье место в турнирной таблице с 59 очками, "Айнтрахт" идет седьмым с 42 очками.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Лейпциг" нанес поражение "Айнтрахту" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Ян Диоманде (27-я минута), Антонио Нуса (70) и Конрад Хардер (81). Гол хозяев в активе Уго Ларссона (34).