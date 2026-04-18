Историк объяснил, почему о "Брянском Бухенвальде" знают немногие

Краткий пересказ от РИА ИИ История концлагеря "Дулаг-142", известного как "Брянский Бухенвальд", занимает скромное место в отечественной исторической науке из-за слабой разработанности источниковой базы, рассказал доктор наук Аристов.

В "Дулаге-142" за два года (с 1941 по 1943) погубили свыше 40 тысяч человек.

По инициативе Фонда Александра Печерского создали документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", который привлек внимание к месту трагедии.

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. История "Брянского Бухенвальда", концлагеря "Дулаг-142", занимает крайне скромное место в отечественной исторической науке: отсутствует периодизация, анализ функций лагеря и его роли в оккупационной политике нацистов, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.

По его словам, "к сожалению, на данный момент приходится признать, что история "Дулаг-142" занимает сегодня место крайне скромное, периферийное место в отечественной исторической науке".

По словам историка, "дело здесь вовсе не в "меньшей значимости" трагических событий". "Причина куда прозаичнее — слабая разработанность источниковой базы", - сказал он по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

По словам Аристова, "по сути, перед нами "белое пятно" исторической памяти, которое только предстоит заполнить". "Полноценной исторической реконструкции — с четкой периодизацией, анализом функций лагеря и его роли в оккупационной политике нацистов — пока не существует", - заключил историк.

В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти Бухенвальде за девять лет его существования, с 1937 год по 1945 год, было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года (с 1941 по 1943), что он был в Брянске , там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть – была замучена.

По инициативе Фонда Александра Печерского , занимающийся увековечиванием памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку данной территории.