Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 18.04.2026
Историк объяснил, почему о "Брянском Бухенвальде" знают немногие

Историк Аристов: историю "Дулаг-142" крайне плохо изучили

© РИА НовостиКонцлагерь "Дулаг-142"
© РИА Новости
Концлагерь "Дулаг-142"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • История концлагеря "Дулаг-142", известного как "Брянский Бухенвальд", занимает скромное место в отечественной исторической науке из-за слабой разработанности источниковой базы, рассказал доктор наук Аристов.
  • В "Дулаге-142" за два года (с 1941 по 1943) погубили свыше 40 тысяч человек.
  • По инициативе Фонда Александра Печерского создали документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", который привлек внимание к месту трагедии.
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. История "Брянского Бухенвальда", концлагеря "Дулаг-142", занимает крайне скромное место в отечественной исторической науке: отсутствует периодизация, анализ функций лагеря и его роли в оккупационной политике нацистов, рассказал РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов.
По его словам, "к сожалению, на данный момент приходится признать, что история "Дулаг-142" занимает сегодня место крайне скромное, периферийное место в отечественной исторической науке".
По словам историка, "дело здесь вовсе не в "меньшей значимости" трагических событий". "Причина куда прозаичнее — слабая разработанность источниковой базы", - сказал он по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
По словам Аристова, "по сути, перед нами "белое пятно" исторической памяти, которое только предстоит заполнить". "Полноценной исторической реконструкции — с четкой периодизацией, анализом функций лагеря и его роли в оккупационной политике нацистов — пока не существует", - заключил историк.
В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти Бухенвальде за девять лет его существования, с 1937 год по 1945 год, было уничтожено 56 тысяч человек. Куда большие по динамике и размаху преступления совершили нацисты в "Дулаге-142": за два года (с 1941 по 1943), что он был в Брянске, там погубили свыше 40 тысяч человек. Часть их них погибла из-за невыносимых условий существования, часть – была замучена.
По инициативе Фонда Александра Печерского, занимающийся увековечиванием памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку данной территории.
Фондом планируется также издание первой монографии, полностью посвященной истории "Дулаг-142".
БрянскАлександр ПечерскийПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала