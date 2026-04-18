Сепаратистские сценарии по Ирану не принесут пользы никому, заявил Эрдоган

АНТАЛЬЯ,18 апр - РИА Новости. Турция активизировала усилия для полного прекращения конфликта вокруг Ирана, сепаратистские сценарии, предлагаемые для ИРИ, не принесут пользы никому, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган принял главу регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, который находится в Турции для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме (#ADF2026). В ходе встречи они обсудили последние события в нашем регионе.
"Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает весь регион, и что Турция, совместно с заинтересованными странами, продолжает активизировать усилия, направленные на полное прекращение войны и достижение прочного мира. Наш президент сказал, что сепаратистские сценарии, предлагаемые для Ирана, не принесут пользы никому, и что в любом случае поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение",- сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган отметил, что события в Ормузском проливе подчеркнули важность диверсификации маршрутов поставок нефти и что в этом процессе вновь проявилась значимость "Дороги развития", добавив, что ускорение реализации проекта будет выгодно для всех сторон.
