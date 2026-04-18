Трамп заплатит Ирану, но не за все и не сразу

Трамп сказал спасибо Ирану, а Израилю запретил бомбить Ливан — ничего не перепутал? Или что-то случилось? Случилось — Иран открыл Ормузский пролив, а Израиль и Ливан договорились о перемирии. Да, открыл временно, а перемирие не только хрупкое, но и не подразумевает вывода израильских войск из Ливана — однако цены на нефть стремительно падают: мир не верит в продолжение-возобновление войны. Хотя новые американские авианосцы направляются на Ближний Восток, да и переброска войск не остановлена, но возобновление войны Штатами уже невозможно — и если оно произойдет, это будет откровенным выстрелом самим себе в ногу. Вашингтон уже промахнулся 28 февраля: убив Хаменеи и напав на Иран, он запустил ускоренный режим деамериканизации Ближнего Востока и усугубил разочарование европейских союзников — так зачем ему сейчас делать то, что еще больше увеличит ущерб Америке?