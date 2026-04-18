В ГД внесли проект о переезде компаний в "российские офшоры"

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, который позволит российским компаниям завершить переезд в специальные административные районы (САР) даже в том случае, если иностранное государство блокирует или не допускает процедуру такого перехода, сообщил РИА Новости соавтор проекта, глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Мы с коллегами внесли в Госдуму проект, который нужен тем компаниям с российскими владельцами, кто хочет перевести бизнес в российскую юрисдикцию, но упирается в запреты и барьеры по прежнему месту регистрации. Суть инициативы в том, чтобы дать таким компаниям возможность завершить переезд в специальные административные районы, даже если иностранное государство не допускает саму процедуру такого перехода или прямо ее блокирует", - сказал Гаврилов

Он отметил, что если большинство участников компании уже приняло решение о переводе, а сведения о ней будут внесены в реестр участников САР не позднее 1 сентября 2026 года, российская сторона сможет считать это требование выполненным, и после регистрации в России такая структура получит статус международной компании.

Отдельный блок, по словам главы думского комитета, касается сроков выхода из иностранного реестра. Гаврилов напомнил, что сейчас для этого действует ограниченный период, но на практике именно на этом этапе многие компании застревают на месяцы и годы из-за санкций, действий регистраторов, банков и местных органов.

"Наш законопроект предлагает до 31 декабря 2027 года приостановить действие этих сроков. Дальше, с 1 января 2028 года, для международных компаний, которые зарегистрировались в России после 1 марта 2022 года, начнет действовать новый расчет. Если прежний срок к этому моменту уже вышел или до его конца осталось меньше года, он будет считаться не истекшим, и компании дадут еще один год. Это попытка снять риск, при котором бизнес уже пришел в Россию, но формально продолжает зависеть от чужой бюрократии", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что есть и решение для самых сложных случаев: с 1 сентября 2028 года правительственная комиссия сможет признать требование о выходе из иностранного реестра соблюденным, если срок продлевался уже два раза и более или если против самой компании, ее участников или бенефициаров введены блокирующие санкции США и присоединившихся к ним государств и организаций.

При этом, как рассказал Гаврилов, проект вводит и дополнительную проверку - с 1 сентября 2026 года при регистрации в САР нужно будет представить аудиторское заключение, которое подтвердит, что прежняя юрисдикция компании действительно относится к числу тех, где переход в Россию не предусмотрен или запрещен.