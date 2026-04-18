Футболисту ЦСКА диагностировали повреждение мышц задней поверхности бедра

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисту московского ЦСКА Кириллу Глебову диагностировано повреждение мышц задней группы бедра, сообщается в Telegram-канале клуба.
В субботу ЦСКА сыграл вничью 1:1 с самарскими "Крыльями Советов" в матче 25-го тура чемпионата России. В конце первого тайма Глебов получил повреждение и был заменен, вместо него на поле появился Матеус Алвес.
Сообщается, что в воскресенье днем Глебов пройдет МРТ, по итогам которого будет определена степень повреждения и тактика лечения.
Глебову 20 лет. В текущем сезоне он провел 32 матча за ЦСКА во всех турнирах и забил семь мячей.