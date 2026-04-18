Члены комитета ГД встретились с группой депутатов Европарламента

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента на полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле, сообщил председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Продолжаем контакты с конструктивно настроенными европейскими политиками. На полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Сегодня, когда русофобствующие элиты в странах Старого Света в полнейшем безумии готовы развязать Третью мировую на руинах антироссийского плацдарма на Украине, безусловно, важно не блокировать окончательно "окно возможностей" для диалога", - написал он.
Слуцкий заявил, что позиция российского парламента должна быть услышана здравомыслящей частью Европарламента.
