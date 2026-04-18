23:49 18.04.2026
Члены комитета ГД встретились с группой депутатов Европарламента в Стамбуле

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента в Стамбуле.
  • По словам Слуцкого, встречи российского комитета с европейскими политиками приобретают регулярный характер, несмотря на противодействие со стороны Брюсселя и ряда европейских столиц.
  • Слуцкий отметил, что кризис в отношениях России и ЕС произошел не по вине Москвы, и подчеркнул важность сохранения "окна возможностей" для диалога.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента на полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле, сообщил председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Продолжаем контакты с конструктивно настроенными европейскими политиками. На полях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле члены комитета Госдумы по международным делам встретились с группой депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером (Люксембург)", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, встречи приобретают регулярный характер, несмотря на противодействие Брюсселя и ряда европейских столиц. Кризис в отношениях РФ - ЕС произошел далеко не по вине Москвы, отметил Слуцкий.
"Сегодня, когда русофобствующие элиты в странах Старого Света в полнейшем безумии готовы развязать Третью мировую на руинах антироссийского плацдарма на Украине, безусловно, важно не блокировать окончательно "окно возможностей" для диалога", - написал он.
Слуцкий заявил, что позиция российского парламента должна быть услышана здравомыслящей частью Европарламента.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
В Финляндии оценили позицию ЕС по Украине
Вчера, 10:46
 
