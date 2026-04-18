Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:32 18.04.2026 (обновлено: 21:45 18.04.2026)
"Нижний Новгород" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче РПЛ

"Нижний Новгород" и "Динамо" сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ со счетом 1:1

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Пари НН" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва)
Футбол. РПЛ. Пари НН (Нижний Новгород) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Нижний Новгород" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 25-го тура РПЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 1:1.
  • При этом "Нижний Новгород" играл в меньшинстве с 74-й минуты из-за удаления Олусегуна.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" сыграли вничью с московским "Динамо" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Николаса Маричаля (22-я минута) хозяева ответили точным ударом Олакунле Олусегуна (34).
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Нижний Новгород
1 : 1
Динамо Москва
34‎’‎ • Олакунле Олусегун
(Реналдо Сефас)
22‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нижегородская команда играла в меньшинстве с 74-й минуты из-за удаления Олусегуна за две желтые карточки.
"Нижний Новгород" с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Динамо", набрав 35 баллов, располагается на седьмой позиции.
В следующем туре московская команда 22 апреля примет казанский "Рубин", а нижегородцы в тот же день в гостях сыграют с "Оренбургом".
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Гол Дзюбы помог "Акрону" сыграть вничью в матче РПЛ против "Рубина"
Вчера, 19:08
 
ФутболСпортНижний НовгородОлакунле ОлусегунНиколас МаричальДинамо МоскваРубинНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала