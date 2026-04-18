"Нижний Новгород" сыграл вничью с московским "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Футболисты "Нижнего Новгорода" сыграли вничью с московским "Динамо" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:1. На гол гостей в исполнении Николаса Маричаля (22-я минута) хозяева ответили точным ударом Олакунле Олусегуна (34).
Нижегородская команда играла в меньшинстве с 74-й минуты из-за удаления Олусегуна за две желтые карточки.
"Нижний Новгород" с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Динамо", набрав 35 баллов, располагается на седьмой позиции.
В следующем туре московская команда 22 апреля примет казанский "Рубин", а нижегородцы в тот же день в гостях сыграют с "Оренбургом".