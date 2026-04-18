Футболисты "Урала" разгромили "Сокол" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
15:33 18.04.2026 (обновлено: 15:41 18.04.2026)
Футболисты "Урала" разгромили "Сокол" в матче Первой лиги

Саратовский "Сокол" проиграл "Уралу" в матче Первой лиги со счетом 0:3

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Урал" победил "Сокол" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
  • Встреча в Саратове завершилась со счетом 3:0.
  • Голы забили Юрий Железнов, Роман Акбашев и Никита Морозов.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над саратовским "Соколом" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
18 апреля 2026 • начало в 13:30
Завершен
Сокол Саратов
0 : 3
Урал
02‎’‎ • Юрий Железнов
57‎’‎ • Роман Акбашев
80‎’‎ • Никита Морозов
Встреча в Саратове завершилась со счетом 3:0 в пользу "Урала". Мячи забили Юрий Железнов (2-я минута), Роман Акбашев (57) и Никита Морозов (79).
"Урал", набрав 52 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола. "Сокол" с 16 баллами располагается на последнем, 18-м месте.
