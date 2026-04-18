Футболисты "Урала" разгромили "Сокол" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" одержал победу над саратовским "Соколом" в матче 29-го тура футбольной Первой лиги.
18 апреля 2026 • начало в 13:30
Завершен
02’ • Юрий Железнов
57’ • Роман Акбашев
80’ • Никита Морозов
Встреча в Саратове завершилась со счетом 3:0 в пользу "Урала". Мячи забили Юрий Железнов (2-я минута), Роман Акбашев (57) и Никита Морозов (79).
"Урал", набрав 52 очка, занимает третью строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола. "Сокол" с 16 баллами располагается на последнем, 18-м месте.
