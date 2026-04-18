Фидан рассчитывает на закрытые переговоры с Лавровым - РИА Новости, 18.04.2026
10:07 18.04.2026
Фидан рассчитывает на закрытые переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакан Фидан рассчитывает на закрытые переговоры с Сергеем Лавровым в субботу.
  • Глава МИД России прибыл в Анталью в качестве почетного гостя пятого Дипломатического форума.
АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на закрытые двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в субботу в Анталье, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Лавров прибыл в Анталью в качестве почетного гостя пятого Дипломатического форума в Анталье.
"Сегодня (18 апреля – ред.) запланирована закрытая для СМИ двусторонняя встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - уточнил собеседник агентства.
