Фидан рассчитывает на закрытые переговоры с Лавровым

АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на закрытые двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в субботу в Анталье, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (18 апреля – ред.) запланирована закрытая для СМИ двусторонняя встреча министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - уточнил собеседник агентства.
