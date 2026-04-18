Фидан рассчитывает на закрытые переговоры с Лавровым

АНТАЛЬЯ, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на закрытые двусторонние переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в субботу в Анталье, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.