"Нельзя посрамить честь страны": ватерполист высказался о возвращении флага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
- Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна.
- Федотов отметил, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна, отметив, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"Гордимся, что нам вернули флаг и гимн. Очень ждем следующих стартов, чтобы представлять уже не просто нейтральных атлетов, а именно нашу страну", - сказал Федотов.
"То, что нам вернули флаг первым из командных видов спорта, еще более волнительно. Большая ответственность, нельзя посрамить честь и работу тех людей, которые занимаются развитием водных видов спорта в стране", - добавил он.