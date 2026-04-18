10:21 18.04.2026 (обновлено: 11:38 18.04.2026)
"Нельзя посрамить честь страны": ватерполист высказался о возвращении флага

Федотов заявил о гордости после возвращения флага и гимна России

Российские ватерполисты. Архивное фото
  • World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
  • Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна.
  • Федотов отметил, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна, отметив, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.
В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.
"Гордимся, что нам вернули флаг и гимн. Очень ждем следующих стартов, чтобы представлять уже не просто нейтральных атлетов, а именно нашу страну", - сказал Федотов.
"То, что нам вернули флаг первым из командных видов спорта, еще более волнительно. Большая ответственность, нельзя посрамить честь и работу тех людей, которые занимаются развитием водных видов спорта в стране", - добавил он.
Плавание. Чемпионат мира на короткой воде. Четвертый день - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Коротышкин назвал причину полного допуска российских пловцов
