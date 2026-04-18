Краткий пересказ от РИА ИИ World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна.

Федотов отметил, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вратарь сборной России по водному поло Петр Федотов заявил РИА Новости, что ощущает гордость после возвращения флага и гимна, отметив, что теперь появилась дополнительная ответственность за честь страны.

В понедельник World Aquatics допустила россиян к участию в соревнованиях с флагом и гимном.

« "Гордимся, что нам вернули флаг и гимн. Очень ждем следующих стартов, чтобы представлять уже не просто нейтральных атлетов, а именно нашу страну", - сказал Федотов.