Саблистка Егорян стала серебряным призером этапа Кубка мира в Афинах

- Яна Егорян стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в Афинах.
- В финальной схватке Егорян уступила Шугар Катинке Баттаи из Венгрии со счетом 9:15.
- Бронзовые медали достались Люке Сюч из Венгрии и украинке Алине Комащук.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в Афинах.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.