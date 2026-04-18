13:58 18.04.2026 (обновлено: 18:43 18.04.2026)
Нормы ГТО стало возможно сдать за границей

  • Впервые в истории нормы ГТО сдают за границей, тестирование проходит в Дубае.
  • Комплекс ГТО был возрожден в России в 2014 году как инструмент популяризации здорового образа жизни.
  • Генконсул России в Дубае отметил, что сдача норм ГТО не является разовой акцией и представляет собой модель для дальнейшего распространения комплекса ГТО за рубежом.
ДУБАЙ, 18 апр - РИА Новости. Впервые в истории нормы ГТО сдают за границей, тестирование нормативов проходит в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) отмечает 95-летний юбилей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин поручил представить предложения по тесту на управление дронами в ГТО
24 декабря 2025, 19:32
Всесоюзные испытания на получение знака "Готов к труду и обороне" (ГТО) были важной частью физкультурного движения в СССР. Эта программа служила средством продвижения здорового образа жизни и активного привлечения населения к занятиям спортом и физической культурой.
В современной России программа ГТО была возрождена в период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. С момента возрождения комплекса ГТО указом президента России в 2014 году он стал инструментом популяризации здорового образа жизни.
"В юбилейный год по инициативе Генерального консульства России в Дубае, при поддержке и активном участии министерства спорта Российской Федерации, реализуется знаковый проект — проведение первого в истории полноценного тестирования нормативов комплекса ГТО за пределами Российской Федерации", - сказал агентству генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
Прием нормативов комплекса ГТО проходит на базе Emirates Sports Hotel, Dubai Sports City, оснащенной всей необходимой инфраструктурой, стадионом, и специализированным оборудованием, что позволяет обеспечить проведение испытаний в полном соответствии с требованиями комплекса ГТО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путину предложили включить управление беспилотниками в нормы ГТО
6 ноября 2025, 20:00
"Мероприятие не является разовой акцией, а представляет собой модель для дальнейшего распространения комплекса ГТО за рубежом, как инструмента международного спортивного взаимодействия, способствующего укреплению связей между людьми вне зависимости от языка и политики", - отметил генконсул.
В сдаче нормативов ГТО в Дубае могут поучаствовать все желающие жители Дубая - соотечественники и иностранцы.
Весенняя погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме отметили важность работы по вовлечению россиян в занятия спортом
11 марта, 09:35
 
