Нормы ГТО стало возможно сдать за границей

ДУБАЙ, 18 апр - РИА Новости. Впервые в истории нормы ГТО сдают за границей, тестирование нормативов проходит в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) отмечает 95-летний юбилей.
Всесоюзные испытания на получение знака "Готов к труду и обороне" (ГТО) были важной частью физкультурного движения в СССР. Эта программа служила средством продвижения здорового образа жизни и активного привлечения населения к занятиям спортом и физической культурой.
В современной России программа ГТО была возрождена в период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. С момента возрождения комплекса ГТО указом президента России в 2014 году он стал инструментом популяризации здорового образа жизни.
"В юбилейный год по инициативе Генерального консульства России в Дубае, при поддержке и активном участии министерства спорта Российской Федерации, реализуется знаковый проект — проведение первого в истории полноценного тестирования нормативов комплекса ГТО за пределами Российской Федерации", - сказал агентству генконсул России в Дубае Максим Владимиров.
Прием нормативов комплекса ГТО проходит на базе Emirates Sports Hotel, Dubai Sports City, оснащенной всей необходимой инфраструктурой, стадионом, и специализированным оборудованием, что позволяет обеспечить проведение испытаний в полном соответствии с требованиями комплекса ГТО.
"Мероприятие не является разовой акцией, а представляет собой модель для дальнейшего распространения комплекса ГТО за рубежом, как инструмента международного спортивного взаимодействия, способствующего укреплению связей между людьми вне зависимости от языка и политики", - отметил генконсул.
В сдаче нормативов ГТО в Дубае могут поучаствовать все желающие жители Дубая - соотечественники и иностранцы.