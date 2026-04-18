Россия взаимодействует с США по экономическим вопросам, заявил Дмитриев
05:05 18.04.2026
Россия взаимодействует с США по экономическим вопросам, заявил Дмитриев

Дмитриев: РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим вопросам

Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале прокомментировал выпуск генлицензии США на продажу российской нефти.
  • Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава РФПИ.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. РФ продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
"Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам", - написал Дмитриев в Telegram-канале, комментируя выпуск генлицензии США на продажу российской нефти.
СШАРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
