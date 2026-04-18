Краткий пересказ от РИА ИИ Чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет за отказ от допинг-теста.

Теннисистка отказалась сдавать образец, так как сотрудница антидопингового агентства пришла вне указанного часового окна и не предоставила документы, подтверждающие ее полномочия.

В ближайшие месяцы в Лондоне состоятся слушания перед независимым трибуналом, который оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет из-за того, что не предоставила образец во время внесоревновательного допинг-контроля, сообщает isport.cz.

По информации источника, инцидент произошел 3 декабря в Праге. Как сообщила сама теннисистка, сотрудница антидопингового агентства Германии пришла вне указанного ею часового окна и не предоставила документы, подтверждающие, что она является допинг-офицером.

"Для меня был стрессовым тот факт, что у дверей стоит незнакомый человек, который хочет ко мне в гостиную и не показывает никаких документов. Не было ничего из того, что должно происходить по протоколу. В тот момент я подумала, что так мог бы ко мне вломиться кто угодно", - заявила Вондроушова.

Теннисистка отказалась впустить сотрудницу в квартиру и не сдала образец. Согласно антидопинговым правилам, отказ от сдачи пробы приравнивается к положительному тесту и влечет за собой дисквалификацию. Отмечается, что в худшем случае Вондроушовой грозит отстранение на четыре года.

В Лондоне в ближайшие месяцы состоятся слушания перед независимым трибуналом, который созывает независимая организация Sport Resolutions. Трибунал заслушает аргументы органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) и защиты игрока, оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания. Команда Вондроушовой намерена строить защиту на том, что сотрудник допинг-контроля не показала документы, удостоверяющие личность.