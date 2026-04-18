СМИ: Вондроушовой грозит дисквалификация из-за отказа от допинг-теста

- Чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет за отказ от допинг-теста.
- Теннисистка отказалась сдавать образец, так как сотрудница антидопингового агентства пришла вне указанного часового окна и не предоставила документы, подтверждающие ее полномочия.
- В ближайшие месяцы в Лондоне состоятся слушания перед независимым трибуналом, который оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет из-за того, что не предоставила образец во время внесоревновательного допинг-контроля, сообщает isport.cz.
По информации источника, инцидент произошел 3 декабря в Праге. Как сообщила сама теннисистка, сотрудница антидопингового агентства Германии пришла вне указанного ею часового окна и не предоставила документы, подтверждающие, что она является допинг-офицером.
"Для меня был стрессовым тот факт, что у дверей стоит незнакомый человек, который хочет ко мне в гостиную и не показывает никаких документов. Не было ничего из того, что должно происходить по протоколу. В тот момент я подумала, что так мог бы ко мне вломиться кто угодно", - заявила Вондроушова.
Теннисистка отказалась впустить сотрудницу в квартиру и не сдала образец. Согласно антидопинговым правилам, отказ от сдачи пробы приравнивается к положительному тесту и влечет за собой дисквалификацию. Отмечается, что в худшем случае Вондроушовой грозит отстранение на четыре года.
В Лондоне в ближайшие месяцы состоятся слушания перед независимым трибуналом, который созывает независимая организация Sport Resolutions. Трибунал заслушает аргументы органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) и защиты игрока, оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания. Команда Вондроушовой намерена строить защиту на том, что сотрудник допинг-контроля не показала документы, удостоверяющие личность.
Вондроушовой 26 лет. Она идет на 45-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка является победительницей Уимблдона (2023), финалисткой Открытого чемпионата Франции (2019), серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бывшей шестой ракеткой мира.
