Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Вондроушовой грозит дисквалификация из-за отказа от допинг-теста - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:47 18.04.2026
СМИ: Вондроушовой грозит дисквалификация из-за отказа от допинг-теста

isport.cz: Вондроушовой грозит дисквалификация из-за отказа от допинг-теста

© Фото : Пресс-служба УимблдонаЧешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова и трофей Уимблдона. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпионка Уимблдона 2023 года Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет за отказ от допинг-теста.
  • Теннисистка отказалась сдавать образец, так как сотрудница антидопингового агентства пришла вне указанного часового окна и не предоставила документы, подтверждающие ее полномочия.
  • В ближайшие месяцы в Лондоне состоятся слушания перед независимым трибуналом, который оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет из-за того, что не предоставила образец во время внесоревновательного допинг-контроля, сообщает isport.cz.
По информации источника, инцидент произошел 3 декабря в Праге. Как сообщила сама теннисистка, сотрудница антидопингового агентства Германии пришла вне указанного ею часового окна и не предоставила документы, подтверждающие, что она является допинг-офицером.
"Для меня был стрессовым тот факт, что у дверей стоит незнакомый человек, который хочет ко мне в гостиную и не показывает никаких документов. Не было ничего из того, что должно происходить по протоколу. В тот момент я подумала, что так мог бы ко мне вломиться кто угодно", - заявила Вондроушова.
Теннисистка отказалась впустить сотрудницу в квартиру и не сдала образец. Согласно антидопинговым правилам, отказ от сдачи пробы приравнивается к положительному тесту и влечет за собой дисквалификацию. Отмечается, что в худшем случае Вондроушовой грозит отстранение на четыре года.
В Лондоне в ближайшие месяцы состоятся слушания перед независимым трибуналом, который созывает независимая организация Sport Resolutions. Трибунал заслушает аргументы органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) и защиты игрока, оценит доказательства и примет решение о виновности и сроке наказания. Команда Вондроушовой намерена строить защиту на том, что сотрудник допинг-контроля не показала документы, удостоверяющие личность.
Вондроушовой 26 лет. Она идет на 45-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чешка является победительницей Уимблдона (2023), финалисткой Открытого чемпионата Франции (2019), серебряным призером Олимпийских игр в Токио и бывшей шестой ракеткой мира.
ТеннисСпортПрагаГерманияЛондонМаркета ВондроушоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала