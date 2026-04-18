Олусегун высказался о своем удалении в матче с "Динамо"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости, Анна Разуваева. Нигерийский футболист "Нижнего Новгорода" Олакунле Олусегун заявил журналистам, что в моменте с его удалением в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" фол был зафиксирован ошибочно.
"Нижний Новгород" в воскресенье дома сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1. Олусегун, забивший мяч в составе хозяев, на 74-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
34' • Олакунле Олусегун
22’ • Николас Маричаль
(Бителло)
"Я не считаю, что там был фол. На самом деле я считаю, что если рефери бы посмотрел, была бы VAR-проверка, то фола не было бы. Но все получилось так, как получилось. Такое случается, так что держим голову высоко и просто продолжаем бороться", - сказал Олусегун.
Олусегуну 23 года, в прошлом сезоне он стал чемпионом России в составе "Краснодара". В июле нигериец был арендован "Нижним Новгородом", за который он провел 28 матчей и забил пять мячей.
"Нижний Новгород" с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
В ЦСКА опровергли факт переговоров по трансферу Боселли
17 декабря 2025, 18:40