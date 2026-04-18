Олусегун высказался о своем удалении в матче с "Динамо"
22:57 18.04.2026 (обновлено: 23:01 18.04.2026)
Олусегун высказался о своем удалении в матче с "Динамо"

Олусегун о своем удалении в матче с "Динамо": VAR-проверка отменила бы фол

© Соцсети ФК "Нижний Новгород"
Олакунле Олусегун и Максим Шнапцев
© Соцсети ФК "Нижний Новгород"
Олакунле Олусегун и Максим Шнапцев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олакунле Олусегун заявил, что фол в моменте с его удалением в матче против московского "Динамо" был зафиксирован ошибочно.
  • Нигерийский футболист считает, что если бы была VAR-проверка, фол не был бы зафиксирован.
  • "Нижний Новгород" сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости, Анна Разуваева. Нигерийский футболист "Нижнего Новгорода" Олакунле Олусегун заявил журналистам, что в моменте с его удалением в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" фол был зафиксирован ошибочно.
"Нижний Новгород" в воскресенье дома сыграл вничью с московским "Динамо" со счетом 1:1. Олусегун, забивший мяч в составе хозяев, на 74-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Нижний Новгород
1 : 1
Динамо Москва
34‎’‎ • Олакунле Олусегун
(Реналдо Сефас)
22‎’‎ • Николас Маричаль
(Бителло)
"‎Я не считаю, что там был фол. На самом деле я считаю, что если рефери бы посмотрел, была бы VAR-проверка, то фола не было бы. Но все получилось так, как получилось. Такое случается, так что держим голову высоко и просто продолжаем бороться", - сказал Олусегун.
Олусегуну 23 года, в прошлом сезоне он стал чемпионом России в составе "Краснодара". В июле нигериец был арендован "Нижним Новгородом", за который он провел 28 матчей и забил пять мячей.
"Нижний Новгород" с 22 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.
