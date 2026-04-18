Ситуация с паводком в Дагестане и Чечне стабилизируется

Краткий пересказ от РИА ИИ Паводковая обстановка в Дагестане и Чечне стабилизируется.

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Паводковая обстановка стабилизируется в Дагестане и Чечене, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В Республике Дагестан и Чеченской Республике стабилизируется паводковая обстановка... В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет", - говорится в сообщении.

В Дагестане остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения в двух муниципальных образованиях. В 15 ПВР в республике размещены 537 человек, в том числе 159 детей, специалисты от МЧС РФ и РСЧС оказывают потерпевшим психологическую помощь, добавили в ведомстве.

Также продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС. Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС, добавили в ведомстве.

Силы и средства МЧС России откачивают воду из затопленных помещений, выполняют специальную обработку и дезинфекцию в социальных объектах, жилых домах и прилегающих территориях. Также производится уборка территории. Кроме того, выполняется очистка русла реки Дарвагчай, укрепление её береговой линии и отсыпка дамбы.

"Организовано взаимодействие с представителями Роспотребнадзора . Все экстренные службы республики продолжают непрерывную работу в пострадавших районах. Совершают подворовые обходы, чтобы адресно оказать помощь каждому пострадавшему", - уточнили в ведомстве.

В Чечне вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы, работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего к ликвидации последствий непогоды от РСЧС привлечено более 2 тысяч человек и 680 единиц техники, в том числе авиация МЧС России, заключили в ведомстве.