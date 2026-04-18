Ученые разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группа ученых из России для повышения безопасности работы оператора БПЛА и минимизации их квалификационных требований разработала способ управления дроном с помощью компьютерной мыши, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Как указано разработчиками, способ предполагает ведение полета дроном-перехватчиком в ручном режиме с помощью стандартной компьютерной мыши.

"Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета", - говорится в документе.