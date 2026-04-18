Ученые разработали способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа ученых из России разработала способ управления БПЛА с помощью компьютерной мыши.
- Способ предполагает ведение полета дроном-перехватчиком в ручном режиме с помощью стандартной компьютерной мыши.
- Такое решение упрощает процесс управления и снижает зависимость от высокой квалификации оператора.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Группа ученых из России для повышения безопасности работы оператора БПЛА и минимизации их квалификационных требований разработала способ управления дроном с помощью компьютерной мыши, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Как указано разработчиками, способ предполагает ведение полета дроном-перехватчиком в ручном режиме с помощью стандартной компьютерной мыши.
"Такое решение снижает зависимость системы от высокой квалификации оператора и значительно упрощает процесс управления, позволяя использовать привычный интерфейс персонального компьютера для формирования команд полета", - говорится в документе.
Одним из результатов изобретения может стать переход от традиционного устройства дистанционного управления БПЛА (пультов управления, оборудованных джойстиками) к использованию классической двух-трех кнопочной компьютерной мыши, отметили разработчики.
В России разработали контур управления противодронными системами
10 апреля, 10:30