Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее глава региона сообщал об 15 сбитых целях над Ленобластью.
"Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27. В Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности. В остальных районах Ленинградской области режим беспилотной опасности пока сохраняется", - написал Дрозденко в Telegram-канале.