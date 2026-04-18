В курском приграничье при атаке БПЛА пострадали три человека
16:54 18.04.2026 (обновлено: 17:26 18.04.2026)
В курском приграничье при атаке БПЛА пострадали три человека

В курском приграничье при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В курском приграничье при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль пострадали три человека.
  • У раненных зафиксированы множественные осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в курском приграничье при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль, им оказывается помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня днем украинский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района", - написал губернатор в канале на платформе Max.
"У 67-летнего мужчины - осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, правых плеча, предплечья, кисти. У 62-летнего мужчины - осколочное ранение головы, груди, живота, рук и ног. У 67-летней женщины - осколочное слепое сквозное ранение правой кисти, предплечья, плеча, непроникающее ранение правого плечевого сустава", - добавил Хинштейн.
Глава региона уточнил, что всем раненым оказывается медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в областную больницу.
Последствия падения БПЛА рядом с роддомом в Самарской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Беспилотник ВСУ упал возле роддома в Самарской области
Вчера, 07:43
 
