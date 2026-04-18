В курском приграничье при атаке БПЛА пострадали три человека

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трое мирных жителей ранены в курском приграничье при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль, им оказывается помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"У 67-летнего мужчины - осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, правых плеча, предплечья, кисти. У 62-летнего мужчины - осколочное ранение головы, груди, живота, рук и ног. У 67-летней женщины - осколочное слепое сквозное ранение правой кисти, предплечья, плеча, непроникающее ранение правого плечевого сустава", - добавил Хинштейн.

Глава региона уточнил, что всем раненым оказывается медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в областную больницу.